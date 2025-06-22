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Инсайдер: Таварес и «Торонто» не близки к продлению контракта

Инсайдер: Таварес и «Торонто» не близки к продлению контракта
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Известный североамериканский инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил информацию о ходе переговоров между «Торонто Мэйпл Лифс» и звёздным нападающим Джоном Таваресом по новому контракту. В своей колонке на The Athletic Лебрюн отметил, что обе стороны не близки к продолжению сотрудничества. Действующее соглашение 34-летнего форварда с кэпхитом $ 11 млн рассчитано до конца июня 2025 года.

Сообщается, что серьёзно рассматривается вариант, при котором хоккеист подпишет контракт с более низким кэпхитом, чем по предыдущему соглашению, однако насколько именно ниже, сторонам ещё предстоит определить. Ранее форвард заявил о намерении остаться в «Торонто».

В минувшем регулярном чемпионате Таварес набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету нападающего 7 (5+2) очков за 13 встреч.

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