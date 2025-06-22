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Winners прокомментировало слухи о подписании Шабановым контракта с «Филадельфией»

Winners прокомментировало слухи о подписании Шабановым контракта с «Филадельфией»
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Хоккейное агентство Winners опубликовало пост в телеграм-канале, в котором прокомментировало появившиеся сегодня в медиа слухи о том, что российский нападающий Максим Шабанов подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз».

«Максим ни с кем не заключал соглашение. От лица агентства Winners заявляем: наши партнёры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ, в том числе с «Филадельфией», но окончательное решение ещё не принято. Просим ориентироваться только на официальные источники», — сказано в сообщении.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

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