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Сергей Бобровский ответил на вопрос, возможен ли в будущем его уход из «Флориды»

Сергей Бобровский ответил на вопрос, возможен ли в будущем его уход из «Флориды»
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос, может ли покинуть южан в будущем.

«Сейчас сложно предсказать на пять лет вперёд, и я не хочу это делать. Мне кажется, когда ты слишком зациклен на себе, ты теряешь фокус на текущем моменте, а я не хочу его терять. У меня сейчас так много замечательных вещей, которые я очень ценю. Я живу во Флориде, в невероятном городе, в невероятной обстановке. У меня есть моя замечательная семья, моя вторая замечательная семья здесь (команда, — Прим. «Чемпионата»). Здесь всё замечательно, и я хочу в полной мере насладиться этим моментом и ценить его», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

Напомним, контракт 34-летнего Бобровского с «пантерами» действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне НХЛ россиянин вместе с «Флоридой» выиграл свой второй Кубок Стэнли подряд.

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