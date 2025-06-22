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Прогнозируемый первый номер драфта НХЛ ответил, какой рекорд намерен установить за карьеру

Прогнозируемый первый номер драфта НХЛ ответил, какой рекорд намерен установить за карьеру
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Прогнозируемый первый номер драфта НХЛ — 2025 защитник «Эри Оттерс» Мэттью Шефер ответил на вопрос, какой рекорд ему хотелось бы установить за карьеру в сильнейшей лиге мира.

«Возможно, в будущем постараюсь выиграть много Кубков Стэнли», — приводит слова Шефера The Score.

17-летний Шефер возглавляет рейтинг проспектов предстоящего драфта согласно центральному скаутскому бюро НХЛ. Двое россиян попали в топ-10 среди игроков не из Северной Америки: Александр Жаровский («Толпар», пятое место) и Курбан Лиъматов (МХК «Динамо», девятое место).

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

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