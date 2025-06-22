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Ти Джей Броди прошёл процедуру драфта отказов, «Чикаго» может выкупить его контракт

Ти Джей Броди прошёл процедуру драфта отказов, «Чикаго» может выкупить его контракт
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35-летний защитник Ти Джей Броди прошёл процедуру драфта отказов, куда его выставил «Чикаго Блэкхоукс» с целью последующего выкупа контракта. Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у канадца оставался ещё год по соглашению с кэпхитом $ 3,75 млн. Благодаря выкупу «Чикаго» сэкономит $ 516 667 в платёжной ведомости.

В минувшем сезоне Броди провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-17». Защитник присоединился к «Чикаго» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт на $ 7,5 млн.

«Блэкхоукс» по итогам регулярного чемпионата заняли 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко.

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