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Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на чемпионском параде «Флориды»

Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на чемпионском параде «Флориды»
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Звёздный российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и его одноклубник и соотечественник, защитник Дмитрий Куликов облачились в российский триколор на параде в честь победы южан в Кубке Стэнли—2025, который проходит в эти минуты в Форт Лодердейле.

Хоккеисты всем составом проехали на чемпионском автобусе с Кубком Стэнли по городу под восторженные аплодисменты местных жителей.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионском параде 36-летний Бобровский также появился с российским флагом.

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