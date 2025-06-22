Фото: Дмитрий Куликов идёт с Кубком Стэнли, облачённый в российский триколор

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов прошёлся с поднятым над головой Кубком Стэнли, будучи облачённым в российский триколор, на параде в честь чемпионского титула своей команды в завершившемся сезоне НХЛ.

Отметим, что с российским флагом на мероприятии появился также его звёздный одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский.

Фото: Кадр из трансляции на ABC

В 23 сыгранных матчах Кубка Стэнли — 2025 34-летний Куликов набрал 5 (2+3) очков.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионском параде 36-летний Бобровский также появился с российским флагом.