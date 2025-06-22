Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 22 июня

Сегодня, 22 июня, состоялись три матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 22 июня:

«Трактор» — «Ак Барс» — 6:2;

«Барыс» — «Авангард» — 4:9;

«Авангард» — «Ак Барс» — 1:3.

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 встреч, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 м, формат — три периода по семь минут.

Отметим, что нынешний турнир КХЛ данного формата — первый в истории лиги. В соревновании приняли участие восемь команд.