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Видео: игроки «Флориды», включая Бобровского, купаются в океане с мини-копией Кубка Стэнли

Видео: игроки «Флориды», включая Бобровского, купаются в океане с мини-копией Кубка Стэнли
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Звёздный российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, его одноклубник, нападающий Мэттью Ткачук, а также ещё несколько игроков южан искупались в океане с мини-копией Кубка Стэнли на чемпионском параде своей команды.

Примечательно, что Ткачук делал то же самое на прошлогоднем параде, однако не с мини-копией, а с самим кубком.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

Отметим, что 36-летний Бобровский, а также его одноклубник и соотечественник, защитник Дмитрий Куликов появились на параде, облачёнными в российский триколор.

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Фото: Дмитрий Куликов идёт с Кубком Стэнли, облачённый в российский триколор
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