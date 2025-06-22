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Канадский проспект Бем назвал российскую звезду, на которую хотел бы быть похож на льду

Канадский проспект Бем назвал российскую звезду, на которую хотел бы быть похож на льду
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Канадский проспект драфта НХЛ — 2025, нападающий «Камлупс Блэйзерс» (WHL) Натан Бем ответил на вопрос, какому из действующих хоккеистов старается подражать в своей игре.

«Нравятся «обманки» Никиты Кучерова. У него много хороших финтов головой и финтов клюшкой. Думаю, если бы я добавил это в свою игру, это сделало бы меня достаточно доминирующим», — приводит слова Бема The Score.

Согласно центральному скаутскому бюро НХЛ 18-летний Бем занимает 44-е место в рейтинге проспектов предстоящего драфта.

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.

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