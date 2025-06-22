Видео: Маршан надел корону с крысой на чемпионском параде «Флориды»

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан надел корону с крысой во время чемпионского парада своей команды после победы в Кубке Стэнли — 2025.

Отметим, что прозвище «крыса» закрепилось за канадцем в Северной Америке за его умение выводить соперников из психологического равновесия.

В прошедшем плей-офф 37-летний Маршан провёл 23 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков. Этот Кубок Стэнли стал вторым в его карьере. Первый он выиграл в 2011 году с «Бостон Брюинз», за который выступал вплоть до дедлайна завершившегося сезона.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.