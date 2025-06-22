Болельщики «Флориды» нанесли изображение Бобровского на флаг США во время парада

Болельщики «Флориды Пантерз» во время чемпионского парада их команды после победы в Кубке Стэнли — 2025 размахивали флагом США, на котором был изображён российский голкипер южан Сергей Бобровский.

Комичный факт зафиксировали телекамеры во время трансляции парада североамериканским телеканалом ABC.

Фото: Кадр из трансляции на ABC

Отметим, что 36-летний Бобровский, а также его одноклубник и соотечественник, защитник Дмитрий Куликов появились на параде, облачёнными в российский триколор. Это второй Кубок Стэнли в карьерах обоих россиян.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.