Тренер «Флориды» Пол Морис вновь появился в одежде со своими котами на чемпионском параде

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис вновь появился во время чемпионского парада своей команды после победы в Кубке Стэнли — 2025 в одежде с изображением своих котов. То же самое специалист сделал год назад после первого титула южан.

В этот раз 58-летний Морис был облачён в рубашку и футболку, на которых были изображены его питомцы Пенни и Поппи.

Фото: Bleacher Report

Отметим, что Морис стал вторым самым возрастным тренером в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли. Старше него был только Скотти Боумэн, который победил в плей-офф НХЛ с «Детройт Ред Уингз» в 1998 году в возрасте 64 лет.

Напомним, как и в прошлом сезоне, в финальной серии «пантеры» оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.