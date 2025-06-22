Журналист из Филадельфии пренебрежительно высказался о Максиме Шабанове

Журналист The Athletic Кевин Курц, освещающий события вокруг «Филадельфии Флайерз», заявил о том, что не понимает ажиотажа, вызванного слухами про российского нападающего Максима Шабанова. Ранее в медиа прошла информация, что игрок якобы заключил однолетний контракт с «лётчиками», о чём должны объявить 1 июля.

«Я знаю, что сейчас то самое время года, но я немного не понимаю ажиотажа из-за невероятно низкорослого крайнего нападающего, который набрал на 13 очков меньше в КХЛ, чем Джош Ливо», — написал Курц в социальных сетях.

Напомним, после появления вышеуказанных слухов представляющее интересы игрока агентство Winners заявило, что данная информация не соответствует действительности.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.