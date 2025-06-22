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Барков надел футболку с Ткачуком и зарядил кричалку в честь Бобровского во время парада

Барков надел футболку с Ткачуком и зарядил кричалку в честь Бобровского во время парада
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков перед своей речью на чемпионском параде команды после победы в Кубке Стэнли — 2025 зарядил вместе с болельщиками кричалку в честь российского голкипера южан Сергея Бобровского, ставшего одним из главных творцов успеха «пантер».

Примечательно, что при этом Барков был одет в футболку с изображением форварда «Флориды» Мэттью Ткачука, курящего сигару. На видео заметно, как Бобровский, облачённый в российский триколор, улыбается во время выкрикивания публики в свою честь.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

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