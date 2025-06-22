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«Надеюсь, через год снова увидимся здесь!» Бобровский произнёс речь на параде «Флориды»

«Надеюсь, через год снова увидимся здесь!» Бобровский произнёс речь на параде «Флориды»
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Звёздный российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский выступил с речью на чемпионском параде своей команды в честь победы в Кубке Стэнли — 2025.

Примечательно, что в этот момент 36-летний страж ворот был облачён в российский триколор.

«Как дела, Флорида? Какой замечательный день сегодня! Спасибо всем, кто пришёл. Это был великий год, великий плей-офф и великая победа.

Я счастлив был быть здесь весь этот год. Невероятное руководство, великолепный менеджмент, прекрасный тренерский штаб, фантастическая команда. И невероятные вы, друзья, невероятные болельщики! С благословения бога, надеюсь, что через год мы снова увидимся здесь!» — сказал Бобровский, после чего поднял над головой Кубок Стэнли.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

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