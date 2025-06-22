Журналист The Athletic объяснил, почему скептически смотрит на перспективы Шабанова в НХЛ

Журналист The Athletic Кевин Курц, освещающий события вокруг «Филадельфии Флайерз», рассказал, почему не ожидает многого от российского нападающего Максима Шабанова в НХЛ. Ранее в СМИ появились слухи, что игрок подписал с «лётчиками» однолетний контракт, о котором должны объявить 1 июля.

«Для низкорослых игроков планка настолько высока, что ты действительно должен быть особенным. И ты также должен уметь делать «чек» — как это делал Бобби Бринк в этом сезоне, поэтому он добился такого прогресса.

Шабанову в октябре 25. Я скептически отношусь к его перспективам», — написал Курц в социальных сетях.

Напомним, после появления вышеуказанных слухов представляющее интересы игрока агентство Winners заявило, что данная информация не соответствует действительности.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.