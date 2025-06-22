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Фридман: «Детройт» предложил «Айлендерс» двух игроков за Ноа Добсона

Фридман: «Детройт» предложил «Айлендерс» двух игроков за Ноа Добсона
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон является одной из целей «Детройт Ред Уингз» этим летом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте «32 Thoughts».

По информации Фридмана, генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман предложил «островитянам» взамен форвардов Джей Ти Комфера и Йонатана Берггрена за Добсона, который с 1 июля может стать ограниченно свободным агентом. Также инсайдер не исключает и включение в данную сделку драфт-пиков.

При этом, как говорит Фридман, сам игрок настроен на долгосрочное соглашение с кэпхитом минимум в $ 11 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний канадец провёл 71 матч за «Айлендерс», в которых набрал 39 (10+29) очков.

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