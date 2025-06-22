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«Авангард идёт ва-банк». Рябыкин — о мощной трансферной кампании омичей

«Авангард идёт ва-банк». Рябыкин — о мощной трансферной кампании омичей
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, какие летние события в КХЛ привлекли наибольшее внимание.

«Больная точка – «Витязь», не хочется терять клуб, который выступает с первого дня основания лиги. Удивляет и СКА, у команды пока нет значимых приобретений.

Из больших клубов также бросается в глаза «Салават Юлаев». Потеряна в атаке лидерская группа из легионеров, компенсации пока не просматривается.

Между тем именно на Востоке у многих конкурентов – агрессивная селекция.

У кого в первую очередь? Судя по объёму сделок и финансов, идёт ва-банк «Авангард». Команда выглядела укомплектованной и в ходе последнего плей-офф, когда ушла в седьмой матч с будущим чемпионом «Локомотивом». Казалось бы, от этого состава Омск может оттолкнуться. Но нет – видим активную селекцию», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в нынешнее межсезонье состав «ястребов» уже пополнили такие игроки, как Артём Блажиевский, Джесси Блэкер, Вячеслав Войнов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и другие. Также омичи продлили многих своих прошлогодних лидеров.

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