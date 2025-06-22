«Мы, чёрт возьми, делаем, что хотим». Беннетт — на параде о «грязной» игре «Флориды»

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ — 2025 нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, произнося речь на чемпионском параде своей команды после второго подряд титула, высказался о частых обвинениях в адрес южан в «грязной» игре.

«Многим не нравится, как мы играем. Нас называют «грязными»..., противными… Я хотел бы извиниться… абсолютно ни перед кем… Мы дважды чемпионы, и мы делаем то, что, чёрт возьми, хотим», — сказал Беннетт.

В прошедшем плей-офф 29-летний канадец провёл 23 матча, в которых набрал 22 (15+7) очка. Это был его пятый сезон в составе «Пантерз».

Напомним, «Флорида», как и в прошлом сезоне, в финальной серии оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.