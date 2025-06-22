Рябыкин назвал главного конкурента «Авангарда» на Востоке в следующем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин считает «Автомобилист» главным конкурентом «Авангарда» в Восточной конференции в следующем сезоне КХЛ.

«Сильнейший ход – с [Ридом] Буше. Меня удивило, что Омск решил с ним расстаться. Качественный, стабильный снайпер, полностью адаптированный к КХЛ и гарантирующий результат. Таких на рынке легионеров крайне трудно найти.

«Авангард», кстати, забрал у «Автомобилиста» защитника Блэкера. Неплохого, но отнюдь не лидера. На мой взгляд, это неравноценный размен с Буше.

Зато в Екатеринбурге многое сделано и для глубины атаки. Например, форвард Горбунов из Минска – отличное усиление под второе-третье звено. Насколько понимаю, взяли и интересных ребят из «Витязя», при этом на подходе у «Автомобилиста» хорошая молодежь.

Если говорить о качестве и глубине состава, то «Автомобилист» наряду с «Авангардом» становится фаворитом Востока. Челябинск, Казань, Магнитка тоже хороши, но пока все-таки чуть позади», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» уступил в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» (3-4 в серии).