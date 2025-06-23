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«Уникальная возможность». Хенрик Лундквист – об участии игроков НХЛ на ОИ-2026

«Уникальная возможность». Хенрик Лундквист – об участии игроков НХЛ на ОИ-2026
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Бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист высказался о том, что игроки НХЛ впервые с 2014 года выступят на Олимпиаде.

«Я рад за игроков. Думаю, это отлично и для болельщиков тоже. Это уникальная возможность сыграть за свою страну против лучших из лучших. Турнир и сам по себе великолепен, но уже само участие в Олимпиаде — невероятный опыт. Так что это здорово. Мне кажется, основа команды уже понятна, но финальный состав будет зависеть от формы игроков в ноябре и декабре. Это будет захватывающе для всех фанатов», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

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