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Лебрюн назвал клубы НХЛ, которые подойдут Макдэвиду, если он решит уйти из «Эдмонтона»

Лебрюн назвал клубы НХЛ, которые подойдут Макдэвиду, если он решит уйти из «Эдмонтона»
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic назвал клубы НХЛ, которые подойдут канадскому нападающему Коннору Макдэвиду, если он решит уйти из «Эдмонтон Ойлерз».

«Конечно, всегда есть небольшая вероятность, что Макдэвид не продлит контракт. Я не думаю, что это наиболее вероятный исход, но это не исключено на 100%.

Такие команды, как «Лос-Анджелес Кингз» с бывшим генеральным менеджером «Эдмонтона» Кеном Холландом, пристально следят за ним. Если и когда Макдэвид уйдёт, вот короткий список клубов, которые, как я считаю, подойдут ему: «Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз», — написал Лебрюн.

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