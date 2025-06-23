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Сергей Фёдоров: Сергей Бобровский без сомнения MVP Кубка Стэнли

Сергей Фёдоров: Сергей Бобровский без сомнения MVP Кубка Стэнли
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров назвал российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского самым ценным игроком прошедшего розыгрыша плей-офф НХЛ.

«С чисто человеческой стороны раньше были другие правила. Сейчас мир изменился, но от этого достоинство и величие наших пацанов, которые выиграли кубок два года подряд в поединке с очень сложным, талантливым соперником, никак не умаляется.

Если вы спросите меня, кто MVP плей-офф, без сомнения, с точки зрения своего хоккейного опыта, им является Сергей Бобровский.

Вы знаете, какой детский сад Международная федерация хоккея творит, и нынешняя ситуация в мире никак не умаляет заслуг наших ребят, которые бились и отдались этой победе», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

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