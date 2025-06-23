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Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в следующем сезоне

Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в следующем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре минского «Динамо» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, что «Динамо» в следующем сезоне уверенно войдёт в плей-офф это однозначно. Они подписали Зака Фукале, с таким вратарём они точно не останутся за бортом. А там, в принципе, могут и пошуметь. В прошлом сезоне ведь прошли ЦСКА в первом раунде, могут повысить ставки и пройти уже второй раунд», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило челябинскому «Трактору» в серии из пяти матчей.

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