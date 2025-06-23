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Кожевников: в советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали

Кожевников: в советском хоккее неплохо выпивали, но регулярно выигрывали
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова Бориса Майорова. Легендарный спартаковец вспомнил, что Кожевников якобы часто злоупотреблял алкоголем и создавал проблемы внутри клуба.

— Александр Викторович, ваши противники из интернета в восторге – в прессе выступил Борис Александрович Майоров, который вспомнил, как вы в годы хоккейной карьеры выпивали и доставляли ему, главе «Спартака», всяческие неприятности…
(Cмеётся). Скажу главное: Борис Александрович – легенда нашего хоккея и моего любимого «Спартака», в своё время старался соответствовать его образу идеального крайнего форварда, для меня, мальчишки из Пензы, он в общем-то был хоккейным кумиром. Вот что в первую очередь должен знать спортивный болельщик.

Если про интервью, то Борису Александровичу уже 87 лет, он сохранил если не чёткость в воспоминаниях, то спортивную злость. Во всяком случае список «мерзавцев» у него с каждым годом растёт – и мне было приятно оказаться в самом свежем, последнем, вслед за Тихоновым, Юрзиновым, Якушевым и Овечкиным (смеётся).

— Молодёжь скажет, что вы дипломатично уходите от ответа на главный вопрос современной спортивной журналистики. Задаем его в лоб: так вы пили?
— Ребята, это не тайна – в советском хоккее неплохо выпивали. Но ещё лучше, пожалуй, делали только одно дело – играли в хоккей и регулярно выигрывали для 300-миллионной державы золото чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков Канады. В XXI веке молодёжь другая – сидит в телефонах и компьютерах, почти не пьёт, может, разве что покуривает и понюхивает. Но золота нет. Как и новых Майоровых. Делайте выводы! — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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