Форвард «Спартака» Пашин рассказал, как опыт в Америке помог ему в КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал о том, как прошло возвращение из Северной Америки в Россию.

– Когда вернулись после сезона в Северной Америке, было ли сложно влиться обратно в КХЛ и российскую систему хоккея?

– Не сказал бы. В течение месяца уже адаптировался и понимал, что нужно делать. Опыт, который получил там, наоборот, помог.

– То есть не было ощущения, что после АХЛ требуется много времени, чтобы вернуться на прежний уровень?

–Нет, такого не было. Я прошёл предсезонную подготовку вместе с командой, сразу вошёл в работу. Не пришлось адаптироваться долго.

– Тот сезон вы провели в аренде в «Спартаке». Когда приехали, рассчитывали, что отыграете год и вернётесь, или изначально думали остаться?

–На тот момент думал только об одном сезоне. Я стараюсь не загадывать – нужно играть здесь и сейчас. А что будет потом – это уже второй вопрос, — цитирует Пашина «ВсеПроСпорт».

В прошедшем сезоне за московский «Спартак» 22-летний Пашин провёл 79 матчей с учётом Кубка Гагарина, набрав 55 (18+37) очков, также он по ходу плей-офф выступал за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», набрав 9 (5+4) очков за 11 игр ВХЛ, и стал серебряным призёром Кубка Чемпиона России.