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Квартальнов: в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера

Квартальнов: в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов вспомнил об игре вместе с Валерием Брагиным за «Химик». В сезоне-1988/1989 подмосковный клуб занял второе место в чемпионате СССР, в сезоне-1989/1990 – третье.

– Какова была роль Валерия Брагина в команде?
– Валера – настоящий капитан, для меня сыграл огромную роль. Это он помог мне стать одним из лидеров. Когда я пришёл из армии, играл в третьем-четвёртом звене. В середине сезона Васильев поставил меня к Брагину и Вове Щуренко. Я с ними играл полтора года, и Валера оказался очень хорошим наставником. Он немногословен, но если говорил, то делал это спокойным голосом – и его слушали.

Я и по сей день считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера. Валера так и поступал, и я ему благодарен за это, — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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