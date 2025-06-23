Канадский нападающий Энди Андреофф покинул «Сибирь» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс‑служба новосибирского клуба.

«31 мая закончился контракт у нападающего Энди Андреоффа, который продолжит карьеру в другом клубе.

Андреофф дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл в Новосибирске два года. По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей Энди набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач)», — сказано в сообщении клуба.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что канадский нападающий Скотт Уилсон подпишет двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью».