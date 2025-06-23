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«Амур» объявил об уходе голкипера Мэтта Джурасика

«Амур» объявил об уходе голкипера Мэтта Джурасика
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«Амур» объявил об уходе голкипера Мэтта Джурасика. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Сегодня мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива — Мэтту Джурасику. Джус, благодарим тебя за время, проведённое в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

28-летний вратарь в прошлом сезоне провёл 30 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,56.

Напомним, Джурасик в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Континентальной хоккейной лиги выступал за «Куньлунь Ред Стар», где провёл 60 матчей.

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