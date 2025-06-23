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«Бесчеловечные действия НХЛ». Гашек — о российских флагах на чемпионском параде «Флориды»

«Бесчеловечные действия НХЛ». Гашек — о российских флагах на чемпионском параде «Флориды»
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Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу за то, что она позволила Сергею Бобровскому и Дмитрию Куликову облачиться в российский триколор на чемпионском параде «Флориды Пантерз».

«Эта часть празднования «Флориды» была плохой. НХЛ очень хорошо знает (я лично отправлял официальное открытое письмо Гэри Беттмэну по электронной почте с объяснением), что своим подходом НХЛ делает огромную рекламу спецоперации и, следовательно, несёт ответственность за жертвы.

До тех пор, пока НХЛ (и находящиеся на её территории страны США и Канада) разрешают российским гражданам публично выступать (в случае участия спортсменов в соревнованиях), эта реклама будет продолжаться. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ, которые стоят жизни людям», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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