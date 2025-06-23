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Фёдоров высказался о назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА

Фёдоров высказался о назначении Игоря Никитина главным тренером ЦСКА
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал назначение Игоря Никитина главным тренером армейского клуба.

«Хоккей — это командная игра. Если понадобится моя любая помощь, я буду готов к этому вызову. Сложности у нас возникают не только в хоккейной деятельности, но и в каждодневной жизни. Думаю, мы будем устранять их по мере возникновения совместно с тренерским штабом. Тут можно прочитать между строк одно — решение принято, и оно правильное. Все те, кто участвует в его исполнении, заинтересованы в одном — сделать наш клуб лучшим в лиге.

Мы рады, что он пришёл в ЦСКА. Игорь Валерьевич Никитин — тренер для больших задач, которые наш клуб всегда ставит и преследует. В этом смысле большому кораблю большое плавание. Мы и Игорь Валерьевич прекрасно понимаем, что лёгких путей на хоккейном поприще нет. Будем работать с утра до ночи, а то и больше, сколько потребуется. Я готов к любым испытаниям, отвечать на любые вопросы, просьбы, готов к любому творческому рабочему процессу. Готов сделать всё, что от меня потребуется в той или иной сфере», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

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