Мухамадуллин: я вышел из зоны комфорта и стараюсь зацепиться за свой шанс в НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин рассказал о желании продолжать выступать в НХЛ.

– Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов сказал, что его не тянет в НХЛ и ему комфортно здесь. Что вы думаете про эти слова?

– Мне тоже в КХЛ было комфортно, но я вышел из этой зоны, чтобы развиваться. Здесь, наверное, комфортнее, потому что нервничаешь меньше, не переживаешь так сильно. Здесь ты находишься у себя дома. Там ты уже в другой стране, в другой лиге, где многое по-другому и в игре, и в быту. Повторюсь, у каждого всё происходит индивидуально. Это его мнение, и ему решать, где играть. Я вышел из зоны комфорта и стараюсь зацепиться за свой шанс там.

– В России же можно больше заработать.

– Когда я говорю про НХЛ, я говорю не про деньги, а про мечту. Денежный вопрос здесь некорректен. Конечно, можно приехать в Россию и получать хорошие деньги, они в любом случае будут хорошими, потому что здесь цены в разы ниже, — цитирует Мухамадуллина «БИЗНЕС Online».