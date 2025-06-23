«Был удивлён этим подписанием». Форвард «Вашингтона» Протас — о Фукале в минском «Динамо»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о переходе вратаря Зака Фукале в минское «Динамо».

— Фукале сказал, что вы сыграли большую роль в его переезде в КХЛ.

— Когда играл в АХЛ, со мной выступал Богдан Тринеев, но он на выездах не был, английский особо не знал. Зак ко мне обратился, сказал, что есть интерес у команд КХЛ. Однозначно сказал ему, чтобы он ехал, пробовал, тем более он был готов. Был уверен, что у него всё будет хорошо: Зак — очень открытый парень, который готов учиться, приехал не просто для каких-то своих целей. Он начал учить язык, развиваться в этом. Очень классный партнёр по команде, у него приятная энергия. В раздевалке всегда держит позитив, общается с пацанами.

Был удивлён этим подписанием, честно сказать, не ожидал, но это, конечно, очень серьёзный переход для «Динамо». Знаю, что Зак очень рад, Сэм Энас ему много помогал, когда он обдумывал. На самом деле «Динамо» очень серьёзного вратаря получило и, что более важно, хорошего партнёра, который будет всем помогать и создавать вокруг себя благоприятную атмосферу.

Ещё Зак умеет побеждать и знает, как это делать. Он выигрывал Кубок Колдера, был очень важной составляющей в «Херши», даже когда не играл в плей-офф. Он не просто так выбрал организацию «Динамо», зная и видя, как она двигается, — приводит слова Протаса sport5.by.