Фехервари раскрыл, разговаривал ли он с Овечкиным про конфликт на Украине

Словацкий защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари высказался про влияние российского капитана Александра Овечкина на столичный клуб и раскрыл, разговаривал ли он с форвардом про конфликт на Украине.

«Невероятно, чего он достиг. Оглядываясь назад, это ещё более особенно. Я понимаю, сколько тяжёлого труда было вложено в это. Алекс – отличный парень в составе. Мы прекрасно ладим, потому что он большой шутник.

Мы вообще не обсуждаем политику и спецоперацию в команде. Признаюсь, я никогда не разговаривал с ним про СВО на Украине, и мне не очень хочется», — приводит слова Фехервари словацкое издание Sport Aktuality.