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«Адмирал» заключил контракт с вратарём Адамом Гуской

«Адмирал» заключил контракт с вратарём Адамом Гуской
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«Адмирал» заключил контракт на один сезон с вратарём Адамом Гуской. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее «моряки» получили спортивные права на хоккеиста в результате обмена с «Торпедо».

Прошлый сезон 27-летний Гуска провёл в швейцарском «Лугано». В регулярном чемпионате он сыграл 13 матчей, коэффициент надёжности составил 2,86. Гуска неоднократно привлекался к играм национальной команды Словакии, в том числе принял участие в последнем чемпионате мира.

Всего в рамках КХЛ Гуска сыграл 74 матча, в которых одержал 34 победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,57.

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