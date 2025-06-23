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«Наши звёзды НХЛ — исключение из правил». Фетисов раскритиковал систему подготовки в РФ

«Наши звёзды НХЛ — исключение из правил». Фетисов раскритиковал систему подготовки в РФ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал систему подготовки хоккеистов в России.

— Как работает система подготовки хоккеистов в России, учитывая успехи соотечественников в НХЛ?
— Не очень хорошо. Страна, которая столько вложила в развитие хоккея, должна каждый год выпускать несколько Овечкиных, Бобровских – и далее по списку. Пока же наших звёзд НХЛ можно рассматривать как исключение из правил, — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд лиги по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, а вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

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