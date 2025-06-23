Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Дорожко и нападающий Заседа перешли из «Витязя» в «Амур» в результате обмена

Вратарь Дорожко и нападающий Заседа перешли из «Витязя» в «Амур» в результате обмена
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа перешли из «Витязя» в «Амур» в результате обмена. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 26-летний Дорожко сыграл 42 матча, где одержал 12 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,68.

26-летний Заседа в сезоне-2024/2025 записал на свой счёт 39 матчей за «Авангард» и «Витязь». В данных встречах форвард забил 12 шайб и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.

Материалы по теме
Вратарь «Витязя» Дорожко: ситуация в клубе не самая простая, нет определённости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android