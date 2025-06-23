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Вратарь Дорожко и нападающий Заседа перешли из «Витязя» в «Амур» в результате обмена

Вратарь Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа перешли из «Витязя» в «Амур» в результате обмена. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 26-летний Дорожко сыграл 42 матча, где одержал 12 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,68.

26-летний Заседа в сезоне-2024/2025 записал на свой счёт 39 матчей за «Авангард» и «Витязь». В данных встречах форвард забил 12 шайб и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.