Голубев: молодым интересно, до сих пор ли я общаюсь с Панариным и Кузнецовым

Нападающий «Барса» Денис Голубев рассказал о том, что молодые хоккеисты в «Молоте» спрашивали его про общение с Артемием Панариным и Евгением Кузнецовым. Напомним, хоккеисты в 2011 году стали обладателями золотых медалей на молодёжном чемпионате мира в Баффало.

— В «Молоте» часто спрашивали молодые ребята вас о золотом молодёжном чемпионате мира 2011 года?

— Они в основном спрашивают, общаюсь ли я до сих пор с Панариным, Кузнецовым. Им это интересно (улыбается). А так, в «Молоте» же много было очень молодых ребят в прошлом сезоне. Часть вообще 2004-2005 года, они и не помнят того молодёжного чемпионата мира. Сколько им лет было тогда – пять-шесть? Да, некоторые спрашивали, интересовались. Некоторые подколоть могли как-то на этот счёт (улыбается).

— Кстати, раз уж упомянули. С Панариным и Кузнецовым общаетесь?

— Не сказать, что часто. Но написать им могу без проблем.

— Нынешнее поколение молодых игроков многое теряет, что не участвует в юниорских международных чемпионатах мира, МЧМ?

— К сожалению, на непростое время в мире они попали. Разумеется, жалко ребят, что им не удалось прочувствовать в 18-19 лет полные трибуны в Канаде, Северной Америке. Но дай бог, скоро всё наладится и мы вернёмся к международным соревнованиям, — цитирует Голубева «ТИ-Спорт».