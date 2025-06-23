«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Егором Чезгановым – двустороннее соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Играющий в системе «Спартака» с 2022 года 22-летний Чезганов был признан лучшим нападающим минувшего сезона ВХЛ – белорусский форвард стал одним из лучших снайперов и бомбардиров лиги, забросив 39 шайб и набрав 73 очка за 75 матчей чемпионата и плей-офф ВХЛ, где Егор стал серебряным призёром Кубка Чемпиона России в составе фарм-клуба «Спартака», воскресенского «Химика». Также Чезганов установил новый рекорд ВХЛ по результативной серии, набирая очки в 18 матчах подряд, и провёл шесть игр за московский «Спартак», забив свой первый гол в КХЛ.