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Экс-игрок СКА отреагировал на слухи о возможном назначении Ротенберга в «Локомотив»

Экс-игрок СКА отреагировал на слухи о возможном назначении Ротенберга в «Локомотив»
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин отреагировал на слухи о возможном назначении специалиста Романа Ротенберга на пост главного тренера «Локомотива».

– «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Что Ротенберг может дать ярославской команде?
– Я думаю, что у Ротенберга есть личная недосказанность. Есть то, что можно и себе, и сообществу доказать. Для Романа Борисовича это новый вызов и серьёзный карьерный ход. «Локомотив» – очень серьёзная команда, а для самого клуба – это серьёзный шаг.

– Примут ли Ротенберга болельщики в Ярославле?
– Здесь только игрой можно будет ответить на все вопросы.

– Если Ротенберг возглавит «Локомотив», то противостояние ярославцев со СКА станет самым принципиальным соперничеством в КХЛ?
– Глупо это отрицать. Конечно, это будут принципиальные матчи. Ротенберг более 12 лет провёл в системе СКА. Это часть жизни, прожитая вместе с клубом. Сейчас будет новая страница в карьере специалиста. Какая она будет? Это мы узнаем в ближайшее время, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

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