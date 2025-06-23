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«Спартак» приобрёл спортивные права на двух нападающих «Витязя»

«Спартак» приобрёл спортивные права на двух нападающих «Витязя»
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В обмен на денежную компенсацию «Спартак» приобрёл у «Витязя» спортивные права на нападающих Ивана Воробьёва и Станислава Ярового. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне Воробьёв стал четвёртым бомбардиром «Витязя», набрав 26 (13+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2024/2025 Яровой за подмосковный клуб сыграл 49 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Станислав провёл 133 игры, в которых записал на свой счёт 39 (22+17) очков.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Иван Воробьёв и Станислав Яровой отправятся играть в Северную Америку.

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