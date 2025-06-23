Ротенберг: хотим, чтобы юношеские команды из США приехали в Москву на игры

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил о желании организовать матч между командами из США и России на детско‑юношеском уровне.

— Мы работаем над внутренними вопросами, в первую очередь с акцентом на детско‑юношеский хоккей и строительство инфраструктуры. Запустили комплекс, аналогов в мире ему мало. Когда мы всё достроим, там будет заниматься огромное количество детей, где всё будет создаваться вокруг спорта — баскетбол, падел, борьба, всё под одной крышей. Плюс образование обязательно. Мы работаем, чтобы наши дети вернулись на международную арену, готовые побеждать любую сборную мира — Канаду, США. Хотим организовать матчи между командами из США и других стран, чтобы они приехали к нам в Москву. Речь о детях 12–13 лет, есть варианты проводить матчи в Турции, ОАЭ. Готовим наше будущее.

— Из Канады и США готовы приехать в Россию?

— Именно клубы. Мы ведём работу с клубами из разных городов.

— Насколько далеко наше возвращение на международные турниры?

— Это вопрос того, как мы будем готовить наших детей. Нам нужны тренерские кадры, развитие тренеров, чтобы наши дети готовились на мировом уровне, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».