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Плющев: нет сомнений, что Ротенберг усилит работу вертикали в любом клубе

Плющев: нет сомнений, что Ротенберг усилит работу вертикали в любом клубе
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о том, что Роман Ротенберг может стать главным тренером «Локомотива».

«Думаю, что тут можно говорить не только о работе тренером, а вообще о том, чтобы Роман Борисович возглавил всю ярославскую систему и игроки развивались во всех командах клубной вертикали. В Санкт-Петербурге он сумел выстроить систему, которая из года в год приносила результат — СКА выигрывал Кубки Гагарина, «СКА-1946» — Кубки Харламова, «СКА-Нева» была в лидерах ВХЛ, а команда «СКА-Юниор» была своеобразным трамплином для ребят из юношеского хоккея в молодёжный.

В Ярославле всегда было много своих воспитанников или тех ребят, которые в совсем юном возрасте приехали в этот город. Когда я работал в сборной России и в молодёжной, и в национальной, всегда было много ярославских ребят — Подомацкий, Ткаченко, Непряев, Вишневский, Бут, Афанасенков, Лапин… Этот список можно продолжать и дальше. То, что Роман усилил бы в Ярославле или в любом другом клубе работу вертикали — у меня никаких сомнений нет», — сказал Плющев «Чемпионату».

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