«В Москве вышло дороже». Мухамадуллин — о ценах в Калифорнии и России

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин сравнил цены в России и США.

– Как вам калифорнийские цены? Зарплаты хватает?

– Да, цены выше, налоги больше. Играя в АХЛ, ты знаешь, сколько тебе приходит, заранее бюджет рассчитываешь. Поэтому с этим проблем нет.

– Сколько стоит, к примеру, чашка кофе по сравнению с нашими ценами?

– В Калифорнии кофе объёмом 0,4 выйдет где-то $ 4-6. Слушайте, в Москве вышло дороже, когда я брал недавно в аэропорту.

– Стало ли вам полегче в финансовом плане, когда вас начали чаще привлекать в основу?

– В АХЛ и НХЛ, конечно, разные контракты. Но расходы от этого не меняются, и ежемесячно тратишь одну сумму, — цитирует Мухамадуллина «БИЗНЕС Online».