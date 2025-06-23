В Беларуси планируют организовать мероприятие с участием Александра Овечкина

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался о возможном визите в страну российского нападающего Александра Овечкина.

«Мы всегда рады, когда топовые спортсмены приезжают в Республику Беларусь. Александр Овечкин — легенда мирового хоккея. Мы с удовольствием организуем такое мероприятие, и я уверен, что он приедет в обозримом будущем. Возможно, уже после завершения карьеры, не столь важно. В любом случае будем очень рады его визиту», — приводит слова Ковальчука belarushockey c Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки (894). У россиянина на данный момент 897 шайб.