Чемпионский парад «Флориды» посетили примерно 400 тыс. человек

На чемпионском параде «Флориды Пантерз», который прошёл в воскресенье, 22 июня, присутствовали примерно 400 тыс. человек. Об этом сообщает Sportsnet.

Болельщики «Флориды» во время чемпионского парада их команды после победы в Кубке Стэнли — 2025 размахивали флагом США, на котором был изображён российский голкипер южан Сергей Бобровский. Отметим, что 36-летний вратарь, а также его одноклубник и соотечественник, защитник Дмитрий Куликов появились на параде облачёнными в российский триколор. Это второй Кубок Стэнли в карьерах обоих россиян.

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.