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Пресс-служба «Витязя»: что бы ни было, мы будем помнить и ценить всю историю нашего клуба

Пресс-служба «Витязя»: что бы ни было, мы будем помнить и ценить всю историю нашего клуба
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В телеграм-канале подмосковного «Витязя» опубликован трогательный пост с видео под песню «Ты меня не забывай» в исполнении Валерия Леонтьева.

Пост подписан словами: «Что бы ни было и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба. Нашего «Витязя»!

Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Сообщалось, что долги «Витязя» составляют около 400 млн рублей и клуб может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Витязь» выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.

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