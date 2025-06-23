Форвард «Флориды» Сэм Беннетт попросил о новом долгосрочном контракте

Самый ценный игрок плей-офф НХЛ — 2025 нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, услышав во время чемпионского парада, как зрители скандируют о продлении его нового контракта, закончил свою речь той же просьбой.

«Ещё восемь лет, пожалуйста», — приводит слова Беннетта с чемпионского парада Sportsnet.

В прошедшем плей-офф 29-летний канадец провёл 23 матча, в которых набрал 22 (15+7) очка. По итогам Кубка Стэнли он стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Его прежний контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, «Флорида», как и в прошлом сезоне, в финальной серии оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.