Никита Задоров вошёл в тройку самых слабых звеньев «Бостона» по версии Sportskeeda

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров по версии портала Sportskeeda вошёл в число трёх человек, от которых клубу надо избавиться.

«К сожалению для «Бостона», игра Задорова не стала соизмеримой с силой его броска по воротам. «Брюинз» надеялись заполучить такого же Задорова, сыгравшего огромную роль для «Ванкувер Кэнакс» в плей-офф в 2024 году. Но его результаты вернулись к средним показателям за карьеру. Хотя Задоров и не был ужасен, однако его капитализация в $ 5 млн вызывает вопросы о его ценности для клуба. Его контракт рассчитан до 2031 года, и в в нём есть пункт о запрете на продажу в этом сезоне», — приводит слова обозревателя Нестора Кикстона Sportskeeda.

Также, по версии Кикстона, в «Бостоне» в тройку самых слабых звеньев «Бостона» вошли шведский нападающий Элиас Линдхольм и генеральный директор клуба Дон Суини.

30-летний Никита Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка. Он занял пятое место по результативности среди российских защитников в регулярном сезоне.

Напомним, «Бостон» в прошедшем сезоне занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.